Krumbacher Literaturherbst: Philosophie im Plauderton mit Wilhelm Schmid

Plus Wie der Philosoph Wilhelm Schmid der Lebenskunst Leichtigkeit abgewinnt, konnte man bei seiner Lesung am Krumbacher Literaturherbst erfahren.

Ein Buch des Philosophen Wilhelm Schmid zu lesen oder eine Lesung des Autors über sein Buch zu erleben, beides unterscheidet sich grundlegend. Die rund 150 Besucher der Literaturherbst-Veranstaltung „Wilhelm Schmid: Schaukeln. Die kleine Kunst der Lebensfreude“ in der Aula der Mittelschule dürften demnach mit unterschiedlichen Interessen gekommen sein. Die einen, ohne Kenntnis des Textes, wollten etwas über Schmids neues Buch und die Kunst der Lebensfreude erfahren. Die anderen, die das Buch bereits kannten, wollten erleben, wie Wilhelm Schmid sein Thema aufbereitet und einem größeren Publikum präsentiert.

Philosophie, sonst meist trocken, komplex und schwer verdaulich, doziert er nicht. Wilhelm Schmid bevorzugt den Plauderton, serviert kleine Häppchen, gewürzt mit Selbstironie, garniert mit Persönlichem aus seinem Leben, durchsetzt mit herrlichen Übertreibungen, und so manche Wahrheit, die heikel erscheint, tischt er mit entwaffnender Selbstverständlichkeit auf. Es wurde viel gelacht während des Vortrags, aber man täusche sich nicht: Unter der Oberfläche steckt tiefer Ernst, Lebensklugheit, unterfüttert mit Erfahrung und Ergebnissen neuer wissenschaftlicher Forschung.