Krumbacher Polizei schnappt kriminellen Wiederholungstäter

Autorennen, Tankbetrug, Fahren ohne Führerschein: Ein krimineller Mann ist der Polizei in Deisenhausen ins Netz gegangen.

Am Montag haben Polizeibeamte der Polizeiinspektion Krumbach einen 29-jährigen Mann festgenommen im Gemeindegebiet Deisenhausen. Gegen diesen bestand laut Polizeibericht unter anderem ein Haftbefehl wegen Betrugs. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage im Gespräch mit der Redaktion erklärte, hatten die Krumbacher Polizisten einen Tipp von ihren Kollegen der Polizeiinspektion Memmingen bekommen, dass der Gesuchte sich an einer temporären Arbeitsstelle im Bereich Garten- und Landschaftsbau in Deisenhausen aufhalten könnte. Tatsächlich war der Mann dann auch vor Ort.

Ohne Führerschein an verbotenen Autorennen teilgenommen

Der Mann war in den vergangenen Monaten wegen mehreren Tankstellenbetrügereien aufgefallen. Im April und im Mai hatte er jeweils an Tankstellen in Ungerhausen und in Heimertingen getankt, ohne zu bezahlen. Die bei den Taten an seinem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen hatte er zuvor entwendet. Außerdem versuchte er an einem anderen Tag, sich einer Verkehrskontrolle im Mai zu entziehen. Dies führte zu einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei im Bereich von Schwaighausen, einem Ortsteil der Gemeinde Holzgünz im Landkreis Unterallgäu. Weil der Unterallgäuer auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, führen die Ermittler etliche Strafverfahren gegen ihn, unter anderem wegen Tankbetrugs, Kennzeichenmissbrauchs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis in einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen.

Zu seiner Arbeitsstelle in Deisenhausen war der Mann wieder ohne Führerschein hingefahren. Dies kommt zu den bisher angehäuften Delikten noch hinzu, so der Krumbacher Polizeisprecher. Es klickten die Handschellen und der Mann muss nun im Gefängnis eine Haftstrafe von mehreren Monaten absitzen. Das könne man in dem vorliegenden Unterbringungshaftbefehl sehen. Überrascht schien der Mann nicht, so der Polizeisprecher, denn wenn Straftäter ihre Haftstrafe antreten sollten, werden sie schriftlich dazu aufgefordert.

