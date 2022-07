Krumbach

13.07.2022

Krumbacher Programm führt Menschen zusammen

Plus Was Quartiersmanagement, Jugendpflege und Familienstützpunkt der Stadt in den nächsten Wochen planen. Eine Rolle spielt auch die Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine.

Von Peter Bauer

Menschen unterschiedlicher Generationen und Herkunft zusammenführen, Hilfe in schwierigen Lebenssituationen: Dabei arbeiten der Krumbacher Familienstützpunkt, das Quartiersmanagement und die Jugendpflege eng zusammen. Im Sommer und Herbst wird es wieder ein umfangreiches Angebot für die Bürgerinnen und Bürger geben. Am Sonntag, 24. Juli, heißt es "Radweg goes Spielstraße" mit vielen Mitmachangeboten auf dem Radweg an der Kammel nördlich der Lichtensteinstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen