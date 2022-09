Krumbach

18:30 Uhr

Krumbacher Realschule wird für ukrainische Kinder zum Fixpunkt

Plus In der Krumbacher Realschule wird eine Brückenklasse für Kinder aus der Ukraine eingerichtet. Und dann steht auch noch das Thema Generalsanierung am Horizont.

Von Peter Bauer

Die Planungen für das neue Schuljahr? Sie beginnen schon Ende Mai, berichtet Rudolf Kögler, Leiter der Realschule Krumbach. Doch was lässt sich in diesen Krisenzeiten exakt vorausplanen? Da sind viele Unwägbarkeiten wie die Corona-Dauerkrise oder die Betreuung von Kindern aus der Ukraine. In der Realschule steht bald auch das Thema Generalsanierung an. Diese ist eng verknüpft mit dem Neubau des nebenan liegenden Sportzentrums.

