Krumbacher Sprachforscherin: Vom Dialekt zum Regiolekt

Plus Dr. Edith Burkhart-Funk spricht über die Besonderheiten der schwäbischen Mundart, feine lokale Unterschiede und die Zukunft des Dialekts.

Wenn schon Mundart, dann bitte Bairisch! Dass das Bairische attraktiver ist als der schwäbische Dialekt - das glauben sogar manche Dialektsprecher unserer Region. Langsam keimt aber die Einsicht, dass mit dem Dialektsterben unwiederbringlich Verluste an Identität und Heimatgefühl, kulturellem Erbe und am Reichtum von Ausdrucksmöglichkeiten einhergehen. "Wir sollten nicht nur dem Artensterben, sondern auch diesem drohenden Kultursterben unsere Aufmerksamkeit widmen", appelliert die in Niederraunau ansässige Sprachforscherin Dr. Edith Burkhart-Funk in ihrem Vortrag, zu dem der Rotary Club eingeladen hatte. Selbst die Dialektsprecher wehrten sich nicht gegen Diskriminierungen ihrer Mundart, die etwa in Konzernen, Medien und Redaktionen täglich stattfinde.

