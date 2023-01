Krumbach

Krumbacher Stadtbild: Was den Altstadtfreunden am Herzen liegt

Plus Die Altstadtfreunde möchten sich intensiv in die Gestaltung des Krumbacher Stadtbildes einbringen. Dabei nutzen sie auch moderne digitale Möglichkeiten.

Von Peter Bauer

Ein schönes Haus einfach abgerissen - und dann ganz schnell vergessen: Von einer "städtebaulichen Amnesie" spricht Franziska Scheule-Walter in ihrem Blog auf dem Videokanal Youtube. In "Franziskas Häuserblog" möchte sie sich jetzt öfter zu Wort melden. Sie zeigt alte Krumbacher Ansichten und was aus den Straßenzügen geworden ist - auch wie man so manches besser hätte gestalten können. Das Krumbacher Stadtbild ist den Altstadtfreunden des Krumbacher Heimatvereins ein besonderes Anliegen. Und dafür möchten sie auch moderne digitale Möglichkeiten nutzen.

