„Krumbacher Stadtgespräch“ der CSU mit Landrat Reichhart

Die CSU Krumbach lädt am Montag, 22. Juli, ab 19 Uhr zum ersten „Krumbacher Stadtgespräch“ in den Gasthof Munding ein. In der Veranstaltungsreihe werden laut Mitteilung der Krumbacher CSU „aktuelle Themen mit politischen Entscheidungsträgern thematisiert“. Beim ersten Stadtgespräch diskutiert der CSU-Ortsvorsitzende Florian Kaida mit Landrat Hans Reichhart zu dem Thema „Zukunftsdialog Landkreis Günzburg“ zu den aktuellen politischen Herausforderungen im Landkreis. Im Anschluss an das Podiumsgespräch besteht die Möglichkeit für Fragen und Diskussion. (AZ)

