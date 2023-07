Krumbach

vor 32 Min.

Krumbacher Stadtrat debattiert über neue Photovoltaik-Anlage

Plus Welchen Auftrag Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer jetzt vom Stadtrat erhalten hat. Was jetzt mit dem Landratsamt abgeklärt wird.

Von Dieter Jehle

Bürgermeister Hubert Fischer soll Gespräche mit den Fachstellen beim Landratsamt hinsichtlich einer Freiflächenphotovoltaikanlage zwischen Krumbach und Niederraunau führen. Mit 15:7 Stimmen erhielt er jetzt von den Stadträten den entsprechenden Auftrag, die Erfolgsaussichten für eine Genehmigung abzuklären.

Wie bereits im Bauausschuss vorberaten (wir berichteten), will die Firma GP Joule einen Solarpark beim Kellerweg errichten. Er wird im Westen vom Kellerweg sowie im Norden und Osten vom Wald begrenzt. Im Süden schließen landwirtschaftliche Flächen und eine Bebauung an. Das geplante Grundstück umfasst eine Fläche von 16 Hektar und befindet sich im Außenbereich. Als Wertschöpfung für die Stadt wird eine Pacht für die Kabeltrasse sowie 0,2 Cent pro eingespeiste Kilowattstunde angeboten. Eine finanzielle Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger ist denkbar. Sebastian Kaida von der JU forderte eine massive Nachbesserung des Projekts. Er regte an, sich Gedanken zu machen, wo man in Krumbach künftig solche Anlagen ansiedeln wolle. Michael Thalhofer von der Fraktion „Grüne“ sprach sich klar gegen einen Solarpark an dieser Stelle aus.

