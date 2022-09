Krumbach

Krumbacher Tierarzt tritt bei „Doppelt kocht besser“ im Fernsehen an

Plus Tierarzt Stephan Dieckmann und seine Frau Anita nehmen gemeinsam an einer Kochshow mit spezieller Herausforderung teil. Die ganze Familie ist beteiligt.

Wenn am Donnerstagabend um 19 Uhr die noch junge Kochshow „Doppelt kocht besser“, mit einer neuen Folge auf zahlreiche Zuschauer hofft, dürften insbesondere Sat.1 -Schauer aus Krumbach und Umgebung nicht schlecht staunen. Denn unter den jeweils drei Paaren, die in einer ausgeklügelten Choreographie um die beste Umsetzung eines vorgegebenen Gerichtes wetteifern, ist auch ein Krumbacher Ehepaar. Der Tierarzt Stephan Dieckmann und seine Frau Anita ließen sich für die Folge an diesem Donnerstag engagieren.

