Krumbacher Traditionsgeschäft Schuh Hafner geht auf leisen Sohlen

Das Traditionsgeschäft Schuh Hafner schließt in der Krumbacher Innenstadt.

Plus Eigentlich wollte der Krumbacher Schuhverkäufer Hermann Hafner schon vor fast 20 Jahren in den Ruhestand gehen. Bald schließt das Traditionshaus die Türen.

Hermann Hafner ist gelernter Schumacher und Kaufmann und übernahm im Jahr 1960 das damals schon gut laufende Geschäft von seinen Eltern. "Ich wollte die Tradition meiner Eltern weiterführen", sagt der heute 84-Jährige beim Besuch in seinem Schuhladen in der Krumbacher Dr.-Rothermel-Straße. Es ist eines der wenigen Möglichkeiten, in dem bekannten Geschäft noch einmal vorbeizuschauen, denn Hermann Hafner hört auf. Seit einigen Wochen läuft schon der Schlussverkauf.

Schuh Hafner ist in der Krumbacher Geschäftswelt eine Institution

Als Anton und Cäzilie Hafner ihr Schuhhaus 1925 gründeten, war ihnen wohl nicht bewusst, dass das Schuhhaus fast 100 Jahre bestehen wird. Den Weltkrieg überstand das Geschäft fast schadlos. In den Nachkriegsjahren erlangte es größere Bedeutung durch die Anfertigung von maßgeschneiderten Schuhen aller Art. Darunter waren auch Wörishofer Sandalen oder Haferlschuhe, auch Skischuhe und Bergstiefel wurden hier handgefertigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

