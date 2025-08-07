Krumbacher Turnerinnen beim Landesentscheid

Ende Juli traten die zwei Krumbacher Turnerinnen Martha Schur und Viktoria Selentschukow in der Altersklasse 12-13 Jahre beim Turn10 Landesentscheid in Pfaffenhofen/Ilm an. Die ersten Drei einer Wettkampfklasse qualifizieren sich beim Gau-Wettkampf, wo sie den 2. und 3. Platz belegten, für die Bayerischen. Beide Krumbacher Turnerinnen erreichten gute Platzierungen, Martha Schur erreichte den 10. Platz, Viktoria Selentschukow den 15. Platz bei einer starken Konkurrenz von 26 angetretenen Turnerinnen in ihrer Wettkampf-Klasse. Bei Turn10 werden vier aus fünf Geräten (Boden-Balken-Reck-Sprung-Minitrampolin) in einer Art Kürprogramm geturnt, die Turnerin bzw. der Turner stellt sich seine Übungen nach seinem Können zusammen. Dieser Wettkampf bietet allen Altersklassen, selbst bei 60+, eine tolle Plattform und wird auch so im Breitensportbereich angenommen.

