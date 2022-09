Krumbacher zieht auf Dachterrasse 60 Marihuana-Pflanzen

Auf dem Weg zur Arbeit nimmt ein Polizist Marihuanageruch wahr. Welcher weitere Verdacht gegen den Mann besteht.

Beamte der Polizei Krumbach stellten am Montag bei einem 60-Jährigen 60 Marihuana-Pflanzen sicher. Ein Polizeibeamter auf dem Weg zur Arbeit war mit seinem Fahrrad an dem Krumbacher Anwesen des 60-jährigen Mannes vorbeigeradelt und hatte Marihuanageruch wahrgenommen. Der Verdacht bestätigte sich laut Polizei bei einer Überprüfung, der 60-Jährige baute auf einer Dachterrasse die 60 Pflanzen an.

Die Beamten beschlagnahmen auch 1000 Euro Bargeld

Die Beamten beantragten einen Durchsuchungsbeschluss. Bei der anschließenden Durchsuchung stellten die Ermittler dann die Pflanzen sicher. Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden sie noch einmal rund 60 Gramm Marihuana sowie 1000 Euro Bargeld. Das Rauschgift stellten sie ebenfalls sicher. Da für die Ermittler der Verdacht auf Handel mit Betäubungsmitteln bestand, beschlagnahmten sie auch das Bargeld.

Die Polizei Krumbach meldet in ihrem jüngsten Bericht noch einen weiteren Fall, bei dem es um einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz geht. Vollstreckung eines Haftbefehls gegen einen 37-Jährigen: Vor dieser Aufgabe standen am Montag Beamte der Polizeiinspektion Krumbach. Dabei fanden die Polizisten in dessen Wohnung fünf Gramm Marihuana vor und stellten die Betäubungsmittel sicher.

Den 37-Jährigen brachten die Beamten "zur Verbüßung seiner Strafe" in eine Justizvollzugsanstalt. Ihn erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz, berichtet die Polizei abschließend.