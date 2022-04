Krumbach

vor 33 Min.

Krumbacher zu Corona-Lockerungen: "Es kann wieder alles losgehen"

Nicht nur in der Gastronomie fallen fast alle Corona-Regeln in Bayern weg. Wir haben Passanten in Krumbach gefragt, wie sie darüber denken.

Plus Zum Sonntag werden die Corona-Maßnahmen deutlich gelockert. Wie wird dies in der Region bewertet? Wir haben Passantinnen und Passanten in der Krumbacher Innenstadt befragt.

Von Elisabeth Schmid

Ab Sonntag dürfen die Menschen ihre neue Freiheit vom Lockdown wegen Corona wieder genießen. Es herrscht bei den befragten Passanten in der Krumbacher Innenstadt viel Freude darüber, aber viele möchten weiterhin auch vorsichtig sein. Nicht alle Befragten wollen ganz auf ihre Masken verzichten. Im Freien fühlen sie sich sicher, aber in geschlossenen Räumen oder Supermärkten wollen die meisten ihre Maske benützen.

