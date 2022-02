Krumbach

vor 33 Min.

Krumbachs langjähriger Pfarrer Markus Holzheu ist gestorben

Plus 34 Jahre hat Markus Holzheu die Krumbacher Pfarrei St. Michael geprägt. Welche wichtigen Projekte er auf den Weg gebracht hat und wo er bis zuletzt aktiv war.

Von Hans Bosch

Er war über Jahrzehnte hinweg eine der prägenden Persönlichkeiten Krumbachs. 34 Jahre war Markus Holzheu Stadtpfarrer in der Pfarrei St. Michael. Vom Bau des Pfarrheims bis hin zur Gründung einer Sozialstation: Holzheu hat in Krumbach vielfältige Akzente gesetzt. Nun ist Holzheu im 87. Lebensjahr in Mindelheim nach kurzer Krankheit gestorben. Bis zum Ende seines Lebens war Holzheu im Unterallgäu seelsorgerisch aktiv.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen