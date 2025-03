Krumbachs Volleyballerinnen steigen auf

In allen Belangen haushoch überlegen präsentierten sich die Krumbacher Volleyballerinnen und ließen sowohl der Mannschaft aus Kötz wie auch den Pfuhlerinnen nicht den Hauch einer Chance. Trainer Michael Baumhauer konnte sogar mehrere Experimente wagen, ohne dass es dem Spielfluss schadete. Kapitänin Polyxeni Tsechilidou zauberte als Stellerin, als man Pia Kaiser eine Auszeit gönnte, und bewies damit eindrücklich, dass sie jede Volleyballtechnik meisterlich beherrscht. Paula Schramm servierte ihre Aufschläge mit beeindruckender Härte und Konstanz, griff mit Druck von außen an, während Julia Messerschmid die gegnerische Verteidigung ein ums andere Mal von der Mitte aus sezierte. Da auch Ardilla Weiß, Sophia Wachter, Katrina Stählin und Sara Bosch aufmerksam verteidigten, nahezu fehlerlos und stets druckvoll sowie präzise agierten, kamen die Damen jenseits des Netzes wieder einmal unter die Krumbacher Räder. So hieß es am Ende des Spieltags 25:10, 25:16, 25:10 gegen Kötz, 25:11, 25:19, 25:16 gegen Pfuhl. Das extrem junge Team kann mit Stolz auf die erste Saison im Erwachsenenbereich sein und in Anbetracht des Potenzials zur weiteren Entwicklung positiv in die Zukunft blicken.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.