Die monatelangen Arbeiten sind abgeschlossen. Der Verkehr in Krumbachs Zentrum fließt wieder. Welche Neuerungen es gibt.

Die Arbeiten an der Krumbäche-Brücke auf Höhe von SB Mayer in der Krumbacher Innenstadt sind abgeschlossen. Für den Verkehr gibt es jetzt wieder "freie Fahrt". Dies teilte Eva Katzenschwanz (Stadtbauamt Krumbach) unserer Redaktion mit. Das Areal wurde in Teilen neu gestaltet. Unter anderem gibt es jetzt einen überhöhten Zebrastreifen, der für mehr Sicherheit für Fußgänger sorgen soll.

Eva Katzenschwanz berichtet, dass die Brücke in Teilen abgebrochen und neu formiert werden musste. Zudem musste bei den Wasserleitungen mehr erneuert werden als zunächst geplant war. Die Wiedereröffnung der Brücke sei ursprünglich für Freitag, 4. August geplant gewesen. Nun war es ein paar Tage später so weit. Aber der Eva Katzenschwanz freut sich, dass der Zeitplan weitgehend eingehalten werden konnte.

Die Krumbächle-Brücke in der Krumbacher Innenstadt ist wieder befahrbar. Foto: Peter Bauer

Als der Verkehr in Krumbachs Mitte wieder lief, war auch ein Mann vor Ort, den viele durch sein Akkordeonspiel kennen und der in der Nähe der Brücke wohnt. Der bekannte Krumbacher Musiker Roman Klarmann (91) spielte an der Brücke einige Lieder. Bekannt wurde Klarmann ("Klaro") unter anderem durch einen ganz besonderen Auftritt im Krumbacher Hallenbad am 15. März 2020. An diesem Tag war das Krumbacher Hallenbad letztmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Klarmann spielte an diesem Tag sozusagen das "Abschiedslied" für das Krumbacher Hallenbad.

