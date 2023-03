Krumbach

vor 32 Min.

Krumbächle-Brücke monatelang gesperrt: Am Montag geht's los

In Krumbach wird monatelang die Krumbächle-Brücke saniert.

Plus Bis August wird die Brücke auf einem der Hauptverkehrswege in der Krumbacher Innenstadt gesperrt. Was die Baustelle für Händler, Kunden und Anwohner bedeutet.

Von Oliver Wolff

Auf die Anwohner, Autofahrerinnen und Gewerbetreibende in der Krumbacher Innenstadt kommen Wochen und Monate mit teils größeren Verkehrsbehinderungen zu. Denn eine der Hauptverkehrsadern der Stadt wird bis voraussichtlich Anfang August gesperrt werden. Wie berichtet, wird die Krumbächle-Brücke auf Höhe des SB Mayer und der Babenhauser Straße saniert. Sie muss "dringend instand gesetzt werden", heißt es seitens der Stadt. Angelika Hosser von der Krumbacher Werbegemeinschaft blickt mit gemischten Gefühlen auf die anstehenden Bauarbeiten, die laut Stadt nach derzeitigem Stand planmäßig am kommenden Montag, 20. März, beginnen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

