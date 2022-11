Künstler für Gemeinschafts-Atelier in Krumbach gesucht

Plus Wie sich im kulturellen Zentrum Stückwerk in Krumbach ein Kunstraum etabliert - und wer bereits dabei ist.

Raum für Soziales und Kultur - so nennt der Kult-Verein das Stückwerk. In dem soziokulturellen Zentrum formiert sich jetzt eine Künstlergruppe, um den Räumen weiteres kreatives Leben einzuhauchen.