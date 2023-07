Krumbach

Kult-Ausstellung in Krumbach: Zwei Kunstpreise verliehen

Plus Die diesjährige Kult-Kunst-Ausstellung im Mittelschwäbischen Heimatmuseum ist eröffnet. Kunstpreise gehen an Winfried Becker und John Schmitz.

Von Claudia Bader

Scheinbar schwerelos hängen drei unterschiedlich große zylindrische Betonröhren an verzinkten Eisendrahtschlaufen in einem Stahlrohrgestell. Auch der Titel der fantasievollen Konstruktion lässt vermuten, dass Winfried Becker über einen unerschöpflichen Ideenreichtum verfügt. Seine „Winterernte 46“ wurde mit dem vom Landkreis Günzburg gestifteten Mittelschwäbischen Kunstpreis 2023, dotiert mit 3000 Euro, prämiert. Den vom Kulturverein Kult, der Stadt Krumbach und der Raiffeisenbank Schwaben Mitte gestifteten Krumbacher Kunstpreis sowie 1500 Euro durfte John Schmitz entgegennehmen. Auch seine mit Feder und Tusche auf Büttenpapier geschaffene „Ode to …“ hat der Jury sehr imponiert.

Für die Ausstellung in Krumbach wurden 57 Kunstwerke ausgewählt

Für die Kult-Kunst-Ausstellung 2023, die der Krumbacher Kulturverein Kult in Zusammenarbeit mit dem Mittelschwäbischen Heimatmuseum bereits seit 2001 regelmäßig organisiert, bestehe keine regionale Einschränkung, informierte Museumsleiterin Anita Roth. Heuer hätten sich 142 Kunstschaffende mit insgesamt 250 Arbeiten beworben. Für die Ausstellung wurden 57 Exponate von 45 Künstlerinnen und Künstlern ausgewählt.

