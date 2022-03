Ladendieb bedient sich in Krumbacher Tankstelle

Ein Mann hatte offenbar Durst in Krumbach und wollte aus einer Tankstelle Alkohol stehlen. Wie er beim Diebstahl erwischt wurde.

Erwischt worden ist ein Ladendieb am Sonntag in einer Krumbacher Tankstelle. Wie die Polizei berichtet, betrat ein 50-jähriger Mann am Sonntag gegen 13 Uhr eine Tankstelle in der Bahnhofstraße. Er steckte zwei Flaschen Alkohol in seinen Rucksack und wollte den Verkaufsraum verlassen.

Dieb steckt in Krumbacher Tankstelle zwei Flaschen Alkohol ein

Das konnte jedoch der Kassierer beobachten und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Den Ladendieb erwartet nun eine Strafanzeige. (AZ)