Ladendieb wird in Krumbach erwischt

Ein 25-jähriger Mann schiebt in der Elektronikabteilung eines Krumbacher Supermarkts einen Artikel in seine Jackentasche. Weit kommt er aber nicht.

Am Freitag, gegen 10 Uhr, beobachtete ein Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes in der Krumbacher Brühlstraße, wie ein 25-jähriger Mann in der Elektronikabteilung einen Artikel auspackte und ihn in seine Jackentasche schob. Nach dem Verlassen des Kassenbereiches wurde er laut Bericht der Polizei gestellt und darauf aufmerksam gemacht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)