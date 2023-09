Ladendieb wird in Krumbach erwischt

In Krumbach verlässt ein Mann einen Verbrauchermarkt ohne zu bezahlen. Eine Anzeige folgt.

In einem Verbrauchermarkt in der Michael-Faist-Straße in Krumbach verließ am Donnerstag gegen Mittag ein 62-Jähriger mit seinem vollen Einkaufskorb das Geschäft, ohne die Waren bezahlt zu haben, teilte die Polizei mit. Durch Angestellte konnte der Mann angehalten und der Polizei zur Anzeigenaufnahme übergeben werden. (AZ)