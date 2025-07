In die Pedale treten, nicht nur fürs Klima und die Gesundheit

Krumbach macht erneut mit beim bundesweiten Wettbewerb Stadtradeln – und lädt vom 9. bis 29. Juli 2025 alle ein, aufs Fahrrad umzusteigen. Ziel ist es, in diesen 21 Tagen möglichst viele Wege im Alltag klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen. Jeder gefahrene Kilometer zählt – für die Stadt, für das Team und für den Klimaschutz. Hinter der Aktion steht das internationale Klimabündnis, das mit Stadtradeln ein Zeichen für nachhaltige Mobilität, Gesundheitsförderung und gelebte Gemeinschaft setzt. Mitmachen können alle, die in Krumbach wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem örtlichen Verein angehören. Die Registrierung ist kostenlos und unkompliziert möglich unter www.stadtradeln.de/krumbach.

Krumbach ruft zur Teilnahme am Stadtradeln auf

Zum Auftakt lädt die Stadt am Mittwoch, 9. Juli, um 10:00 Uhr zum gemeinsamen Anradeln ein. Start ist im Stadtpark, geradelt wird eine etwa 20 Kilometer lange Strecke gemeinsam mit der Abteilung Wirtschaft und Tourismus und Stadtführer Peter Bauer. Im Anschluss klingt die Tour gemütlich im Krumbad aus. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt, Anmeldungen werden per E-Mail an spaun@stadt.krumbach.de entgegengenommen.

Zwei geführte Fahrradtouren in Kooperation mit dem Heimatverein Krumbach bieten spannende Einblicke in die Geschichte der Region. Am Sonntag, 13. Juli, startet um 14:00 Uhr die Tour „Zwischen Liebe und Leid“ über das Krumbad und Lexenried zurück nach Krumbach. Die Strecke beträgt rund 11 Kilometer, die Tour dauert etwa 90 Minuten. Am Sonntag, 27. Juli, folgt ebenfalls um 14:00 Uhr die Route „Von Fürsten und anderen Halunken“ über den Kammeltalradweg nach Neuburg und Edelstetten. Die rund 16 Kilometer lange Strecke ist in etwa zwei Stunden zu bewältigen. Treffpunkt für beide Touren ist die Stadtgartenbühne.

Alle Infos für Teilnehmer

Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die erste Krumbacher Radschnitzeljagd. In Zusammenarbeit mit dem Heimatverein wurden verschiedene Stationen in der Stadt vorbereitet, an denen Hinweise zu finden sind. Diese ergeben zusammengesetzt ein Lösungswort, das bis September eingereicht werden kann. Unter allen richtigen Einsendungen werden attraktive Preise verlost. Die Teilnahmekarten sind ab dem 9. Juli im Rathaus, am Infoboard beim Alten Rathaus sowie online auf www.krumbach.de erhältlich. Die Stadt Krumbach ruft alle Bürgerinnen und Bürger dazu auf, das Fahrrad in den kommenden Wochen häufiger zu nutzen – für die Umwelt, die eigene Gesundheit und als Beitrag zu einem aktiven, lebendigen Miteinander. (wolo)