Der Verkehrsverbund Mittelschwaben will Busfahren attraktiver machen

Eine Informationsoffensive über sein Angebot startet der Verkehrsverbund VVM in den Landkreisen Günzburg und Unterallgäu. Einen Aktionstag gibt's am 24. September.

Das Neun-Euro-Ticket hat dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) gehörigen Schwung gebracht – und schon legt der VVM, der Verkehrsverbund Mittelschwaben, nach: Mit einer weit gefassten Kommunikationskampagne zeigt der Verkehrsverbund Mittelschwaben, wie leistungsstark der öffentliche Nahverkehr im ländlichen Bereich der Landkreise Günzburg und Unterallgäu ist.

„Was für uns selbstverständlich ist, wissen viele potenzielle Fahrgäste einfach nicht“, sagt VVM-Geschäftsführer Christoph Langer beim Blick auf die Verkehrsangebote im VVM-Gebiet, „wir fahren jede Ortschaft an, von der man in die größeren Orte wie auch zu überregionalen Verbindungen kommt.“ Was Langer sagt, spricht vielen aus dem Herzen: Aus seiner Sicht ist der ÖPNV für viele Menschen zu komplex. So hätten viele, die gern in den Bus einsteigen würden, Angst davor, etwas falsch zu machen. „Da war und ist das Neun-Euro-Ticket bereits ein hervorragendes Instrument, weil es einen niedrigschwelligen Zugang zum ÖPNV ermöglicht“, meint der VVM-Geschäftsführer, „zusätzlich fährt der Verkehrsverbund Mittelschwaben ab Sommer dazu eine Informationsoffensive.“

Großer Aktionstag am 24. September

Dabei zeige die VVM-Kampagne „Dein Weg ist das Ziel“ bereits in der Überschrift, um was es geht: den Fahrgast und dessen bestmögliche Verbindung von A nach B. „Seit Ende Juli informieren wir in unseren Haltestellenhäuschen, über Plakate und Anzeigen über unseren großen Aktionstag“, sagt Christoph Langer. Denn am Samstag, 24. September, stehen die Busse im VVM-Gebiet kostenlos zur Verfügung. Geschäftsstellenleiter Martin Kreutner bereitet gerade den „autofreien Tag“ mit vielen Partnern in der Region vor. Das VVM-Team selbst wird in Günzburg, Krumbach, Mindelheim und Memmingen an Informationsständen präsent sein und über den ÖPNV vor Ort informieren.

Erstmals wird es dann auch eine Broschüre geben, die die scheinbar banale Frage klärt „Wie fahre ich Bus?“. Darin werden als „kleines Einmaleins für die Fahrgäste“ wesentliche Punkte übersichtlich aufgeführt, warum Busfahren im Grunde sehr einfach ist und Antworten gegeben – von der Frage, ab wann sich ein Fahrkartenabo rechnet bis zu der Möglichkeit, dem VVM individuell Feedback zu geben. Dazu wird auch ein Online-Fragebogen entwickelt, über den sich der VVM wertvolle Hinweise von seinen Fahrgästen zum Service, Angebot und seinen angeschlossenen Verkehrsunternehmen erhofft. „Unsere Kampagne soll nicht nur Werbung für den ÖPNV sein, sie soll gleichzeitig zeigen und symbolisieren, dass der VVM seine Aufgabe tatsächlich sehr ernst nimmt, den Fahrgast und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu rücken“, so Christoph Langer. (AZ)

