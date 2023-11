Krumbach/Landkreis Günzburg

18:00 Uhr

Das plant der neue Direktor für die Kreisklinik Krumbach

Plus Der Lebensweg von Jörg Priesing führte ihn quer durch Deutschland nach Krumbach. In seiner Familie gibt es einen besonderen "Draht" zu Mexiko.

2023? "Das ist in der Tat ein gutes Jahr für mich", sagt Jörg Priesing. Im Mai 2023 hat er geheiratet und seit Oktober ist er Direktor der Klinik Krumbach. In der Klinik sei er sehr gut aufgenommen worden. Priesing spricht von den schwierigen Herausforderungen, vor denen die Kliniken in Deutschland stehen. Die Kliniken im Kreis Günzburg (Standorte in Günzburg und Krumbach) sieht der 42-Jährige aber mit Blick darauf gut positioniert. Priesings Lebensweg führte ihn quer durch Deutschland. Und in seinem Leben gibt es eine intensive deutsch-mexikanische Verbindung.

Die Kliniklandschaft in Deutschland befindet sich bekanntlich in einem massiven Umbruch. In vielen Häusern sind die Defizite hoch, nicht wenige Kliniken sind bereits in einem Insolvenzverfahren. Den schwierigen Herausforderungen begegnet das Kommunalunternehmen Kreiskliniken Günzburg/Krumbach mit einem Medizinkonzept, das unter anderem Schwerpunktbildungen für die Standorte in Günzburg und Krumbach vorsieht (wir berichteten mehrfach). Seit rund einem Jahr ist Robert Wieland Vorstand der Kreiskliniken. Neuer Klinikdirektor in Krumbach und damit Nachfolger des langjährigen Direktors Hermann Keller ist Jörg Priesing.

