Landtagsabgeordnete Jakob zu Gast beim Krumbacher Alpenverein

„Klettern hat so viel Spaß gemacht – Ich komme definitiv wieder!“ Dies waren die Schlussworte von Marina Jakob, MdL, nach einem 2-stündigen Gespräch inklusive Probeklettern in der Kletterhalle des DAV Krumbachs. 1.Vorstand Alexander Joas und Schatzmeister Martin Kramer tauschten sich in einem sehr positiven Dialog über Themen wie Jugendarbeit, Ehrenamt und Fördermaßnahmen mit Marina Jakob aus. Auch Herausforderungen der Vereinsarbeit, wie zum Beispiel die Gewinnung von Ehrenamtlichen und die zunehmende Bürokratie wurden thematisiert. Großes Lob bekam die Vorstandschaft und ihr gesamtes Sektionsteam – „Danke für euer krasses ehrenamtliches Engagement und vor allem für eure Zeit. Bayern lebt vom Ehrenamt und vom Miteinander und man merkt, dass dies bei euch ganz klar im Vordergrund steht.“

Peter Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marina Jakob Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kletterhalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis