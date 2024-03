Krumbach, Leipheim

"Müllmuschel" erklärt Grundschulkindern Abfallvermeidung und Mülltrennung

Plus Rotary-Projekt unterstützt die Grundschule Krumbach bei der Umwelterziehung und schult einen ganzen Jahrgang Zweitklässer im Müllthema.

Von Heinrich Lindenmayr

Die Betriebsgebäude der Kreisabfallwirtschaft in Leipheim können als Paradebeispiele für eine moderne, praktische Bauweise gelten. Wer vermutet in solch nüchternen Räumlichkeiten schon einen Geist? Verwundert und belustigt waren die Kinder der Grundschule Krumbach, die nach Leipheim gekommen waren, um die Abfallwirtschaft praktisch kennenzulernen, als nach der Begrüßung durch einen auffällig bunt gekleideten Mann plötzlich eine Stimme im Raum zu hören, aber kein Sprecher zu sehen war. Offenbar trieb ein Geist hier sein Unwesen. Er entpuppte sich als quicklebendig, aber er hörte wohl schlecht, gab beständig freche Antworten und tat immer das Gegenteil von dem, was man ihm sagte. Nach einigem Hin und Her gelang es schließlich dem Bauchredner und Zauberer Perry, der fremden Stimme eine Gestalt zu verleihen. Die Kinder hatten es fortan zu tun mit dem drolligen „Müllmuschel“.

Gemeinsam mit ihm konnten die Grundschüler den bereitgestellten Müll korrekt sortieren und alle Fragen rund um das Thema Müllvermeidung und Abfalltrennung beantworten. Sogar die Zeichen auf Flaschen und Dosen bezüglich der Mehrwegverwendung konnten sie „lesen“ und sie lernten vom Müllmuschel dazu einen praktischen Reim: „Flaschen und Dosen in den passenden Behälter stoßen!“ Die Kinder der 2. Klassen der Grundschule Krumbach hatten das ihnen in den letzten Wochen im Unterricht vermittelte Wissen über Abfallvermeidung und -trennung verstanden und gelernt. Das wurde bei dieser Aktion mit Bauchredner Perry Paul aus Edenhausen offensichtlich.

