Linedancers schließen die Saison 2024 mit Gold ab

Drei der „Downtown-Dancers“ von der Abteilung Linedance des TSV Krumbach haben kürzlich in Fürstenfeldbruck das goldene Tanzabzeichen beim DTSA absolviert und so die Tanzsaison 2024 erfolgreich abgeschlossen. Es galt, fünf vorgeschriebene Choreografien in den Bereichen Two Step, Cha Cha, Nightclub, Westcoast Swing und einen lWalzer vor der kritischen Jury vorzuführen.

Von links: Erwin Thoma (bereits Brillant und Gold 2x), Gerda Goldenstein (Gold) und Margaretha Adametz (Gold). Foto: TSV Krumbach

Die diesjährige Bilanz der Linedancers kann sich sehen lassen. Bereits im September hatten sechs der Downtown-Dancers an dem Weltrekord in St. Anton/Arlberg erfolgreich teilgenommen. Hier konnte der alte Weltrekord getoppt werden. Es waren 687 Teilnehmer an den Start die gemeinsam, synchron und ohne Pause alle 20 vorgeschriebenen Choreografien innerhalb einer Stunde tanzen mussten. Auch das war eine Herausforderung mit intensiver und monatelanger Vorbereitung für die Downtown-Dancers. Umso größer war die Freude in St. Anton gemeinsam den Weltrekord neu aufgestellt zu haben.

Bestens vorbereitet waren die Linedancers für die zahlreichen weiteren Events, welche in Nah und Fern immer häufiger angeboten werden. Linedance ist zunehmend beliebt bei Alt und Jung, was auch die zahlreichen Neuzugänge bei der Gruppe Linedance beim TSV 1863 Krumbach e.V. belegen. Nun gilt es das Jahr 2024 stimmungsvoll ausklingen zu lassen, wobei in der Adventszeit auch mal auf pfiffigen Weihnachtsliedern getanzt wird. Dann heißt es im Jahr 2025 „Tanz ins neue Jahr“ mit weiteren Herausforderungen und neuen Tänzen aber immer unter dem Motto „Just For Fun“. (AZ)