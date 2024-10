Lisa Graf entführt Krumbach in die süße Welt der Chocolatiers Lindt & Sprüngli

Die Bestsellerautorin Lisa Graf war zu Gast beim „Literaturherbst Krumbach“. Sie kam zur Vorstellung ihres brandneuen Buches „Lindt und Sprüngli“, eine Saga rund um die weltberühmten Schweizer Chocolatiersfamilien in die Stadtbücherei Krumbach. Die Stadtbücherei Krumbach sowie die Buchhandlung „Lesen-Schenken Vogt“ waren die Gastgeber an diesen Abend.

Birgit Fleiner, Büchereileiterin, begrüßte die sympathische Autorin, die sich kurz vorstellte. Die gebürtige Passauerin hat Romanistik studiert, nach Stationen in Spanien und München, lebt sie nun im Berchtesgadener Land. Bevor sie Bücher geschrieben hatte, war sie als Dolmetscherin bei der Bundespolizei tätig. Angefangen hat sie Kriminalromane zu schreiben, die schon erfolgreich waren.

Danach konnte sie mit ihrer grandiosen Familiensaga rund um den Münchner Feinkostladen Dallmayr, ihre Leser und Leserinnen begeistern und landete in der Spiegel-Bestellerliste. Die Autorin Lisa Graf, bekennt sich, eine Schwäche für Schokolade zu haben. So ist es nicht verwunderlich, dass sie nun eine weitere Saga über die Chocolatiersfamilien Lindt & Sprüngli geschrieben hat.

Die Geschichte beginnt 1826 in Zürich

Zürich 1826, voller Verzweiflung bringt der kleine Rudolf Sprüngli seiner Mutter eine Tafel Schokolade ans Krankenbett. Sein letztes Taschengeld und all seine Hoffnung legt er in dieses kleine Mysterium, das sich Schokolade nennt. Wie durch ein Wunder wird sein Wunsch erhört und seine Mutter wieder gesund. Ab diesem Tag ist für Rudolf klar, dass er Schokolade herstellen möchte. Jahre später ist aus dem Kind ein Mann geworden, doch der Traum ist geblieben.

Reicht Rudolfs unerbittlicher Eifer und unermüdlicher Fleiß, um seine Träume wahr werden zu lassen? Lisa Graf las einige Textpassagen aus ihrem opulenten, dramatischen Roman vor. Er spielt um die Jahrhundertwende in Zürich, rund um Sprüngli und Lindt. Im ersten Teil geht es hauptsächlich um die Familie Sprüngli. Sie hat für ihr neuestes Buch akribisch recherchiert. Für ihre Recherche war sie in Archiven und Bibliotheken in Zürich und in Bern unterwegs gewesen und hat dort viel Zeit verbracht.

An diesem Abend gabg es auch eine „Schokoladengenussprobe“

In ihrem Buch lernt man nicht nur viel über die beiden Familien, sondern auch einiges über Schokolade, die Schweiz und das Leben dort um die Jahrhundertwende, kennen. An dem Abend gab es auch eine kleine „Schokoladengenussprobe“. Lisa Graf zeigte Bilder von den Anfängen der Schokoladenherstellung. Die Confiserie Sprüngli verwöhnt seit über 185 Jahren mit Köstlichkeiten aus der Haute Chocolaterie. Ein Bild wurde gezeigt von dem schönen Traditionshaus Sprüngli am Paradeplatz in Zürich, an der Bahnhofstrasse, diese gehört weiterhin zu den wertvollsten Einkaufsstraßen der Welt.

Zu ihrem neuen Buch hat sie tatsächliche Abläufe und handelnde Personen auch verändert und ergänzt, sodass Fakten und Fiktion eine untrennbare künstlerische Einheit bilden. Es ist der erste Teil dieser Familiensaga. Der Zweite wurde bereits von Lisa Graf angekündigt, er soll im Oktober 2025 erscheinen. Bis dahin kann man sich die Zeit mit dem Lesen des ersten Teils und einem Stückchen Schokolade versüßen.