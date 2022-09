Literaturherbst: Der Krumbacher Andreas Langer liest aus seinem Kinderbuch

Der Krumbacher Autor entführt mit seiner "Schule der Schatten" in der Stadtbücherei in die Welt der Ninjas.

Im Rahmen des Literaturherbstes Krumbach stellt der Krumbacher Autor Andreas Langer am Samstag, 1. Oktober, Beginn 14 Uhr in der Stadtbücherei Krumbach seine Buchreihe "Schule der Schatten" vor. Langer entführt den Leser in seinen Büchern in die geheimnisvolle Welt der Ninjas.

Worum es im Buch geht: Nori, Tenzo, Ryu und das Mädchen Asa werden zur Ausbildung in die "Schule der Schatten" eingeladen, wo der erfahrene Lehrmeister Sensei Okuse sie zu Ninja ausbilden will. Bei den ersten Lektionen geht es darum, "unsichtbar" zu werden. Um sich überall unbemerkt anschleichen zu können, müssen die Schüler die Umgebung ganz genau beobachten und unauffällige Fortbewegungsmethoden lernen. Bei einem Botengang für ihren Lehrmeister sehen die Schüler, wie ein Trupp feindlicher Männer aus dem Nachbarreich den Pferdehändler Kuro überfällt. Um den Freund ihres Lehrmeisters zu retten, müssen die vier die eben erst gelernten Lektionen anwenden.

Der Unterricht geht weiter

Nach der Rückkehr in die "Schule der Schatten" geht für Nori, Tenzo, Asa und Ryu der Unterricht weiter. Ihr Lehrmeister Sensei Okuse will ihnen die Kunst des Versteckens im und unter Wasser beibringen. Unterdessen treffen Brieftauben mit besorgniserregenden Nachrichten ein: Eine Bande von Flusspiraten soll im Nordosten des Landes ihr Unwesen treiben. Auch die berüchtigte "Schwimmende Festung" soll dort gesichtet worden sein.

Eintrittskarten für die Autorenlesung gibt es bei der Stadtbücherei Krumbach, Telefon 08282/82097 sowie im abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903. (AZ)

