Literaturherbst-Eröffnung: Susanne Fröhlich stellt ihren neuen Roman vor

Plus Erfolgsautorin Susanne Fröhlich begeistert in der Raiffeisenbank Krumbach mit herzhaftem Witz bei der Vorstellung ihres neuen Romans "Getraut".

Für eine junge Liebe ist man nie zu alt. Von dieser Prämisse ausgehend, gestaltete sich die Eröffnung des Literaturherbstes in der Raiffeisenbank Schwaben Mitte als ebenso amüsante wie zum Lesen verführende Angelegenheit. Verantwortlich hierfür war die hessische Bestsellerautorin Susanne Fröhlich, die humor- und temperamentvoll mit "Getraut" ihren mittlerweile zwölften Roman um die von allerlei Sorgen und Nöten geplagte, aber unverwüstliche Alltagsheldin Andrea Schnidt vorstellte. Die bekannte Schriftstellerin, Journalistin und TV-Moderatorin, die nicht nur im Fernsehen und mit ihren Andrea Schnidt-Romanen, sondern auch mit ihrem Ernährungsratgeber "Moppel-Ich" große Erfolge feiern konnte, gestaltete ihre Lesung als kurzweilig-erfrischendes Unterhaltungsprogramm und sorgte mit ihren aus dem Leben gegriffenen Figuren und Geschichten für zahlreiche Lacher.

Es sei eine große Freude, zur Eröffnung des 18. Literaturherbstes, "wenn in Krumbach der Herbst so langsam Einzug hält und das Kulturleben wieder aufblüht", mit Susanne Fröhlich eine überaus erfolgreiche Bestsellerautorin begrüßen zu können, betonte Raiffeisenbank-Prokuristin Sabine Turek. Auch Bürgermeister Hubert Fischer, Schirmherr der Reihe, verwies auf die Bedeutung des Literaturherbstes für eine Kleinstadt wie Krumbach und lud dazu ein.