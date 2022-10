Literaturherbst Krumbach: Auf dem Weg zum eigenen Ich

Plus Thea Wachtendorf ist zum dritten Mal beim Krumbacher Literaturherbst dabei. Wie man Leid als Chance begreifen kann.

Thea Wachtendorf bringt es auf den Punkt: "Erfüllung im Leben erfahren wir nur, wenn wir mit unserer Seele im Einklang sind.“ Um das zu erreichen, sollte man ehrlich zu sich selber sein und bewusst leben. Wie das gelingen kann, brachte sie den Besucherinnen und Besuchern ihres im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes organisierten Vortrags näher. Unter dem Leitgedanken "Wie das Schwere im Leben leichter wird“ gab die Referentin Einblicke in die Tiefen des Unterbewusstseins und zeigte Möglichkeiten auf, wie man durch eine Änderung im Denken dauerhaft positive Veränderungen der Lebensumstände erzielen kann.