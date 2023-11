Krumbach

Literaturherbst: Mehr Glück und Achtsamkeit im Alltag

Plus Die Autorin Christine Fabijenna Pauligk vermittelt bei ihrer Lesung in Krumbach Impulse fürs Selbstbewusstsein. Wie man in sich hineinhören kann.

In einer von Unsicherheit, Ungewissheit und Ängsten geprägten Zeit streben viele Menschen nach höherem Bewusstsein. Um innere Leere zu füllen, sind sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens sowie höherem Bewusstsein. Sie machen sich Gedanken über ihre Anbindung zu Gott und allem, was ist. Bei ihrer im Rahmen des Literaturherbstes vom abc-Büchershop veranstalteten Lesung vermittelte Autorin Christine Fabijenna Pauligk zahlreiche Impulse für die Bewusstwerdung sowie Vertrauen in die eigene Intuition.

Christine Fabijenna Pauligks Weg in die Spiritualität

Bereits als Kind habe sie für sich selbst Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben und den Wunsch in sich getragen, Autorin zu werden. Im November 2018 hat sie ihren Web-Blog „Lebensweite“ eröffnet. Die ersten Seiten dieses Online-Tagebuchs füllte sie mit Schilderungen aus ihrer Alpenüberquerung von Tegernsee nach Sterzing. „Auf der stetigen Suche nach mir. Erreichte mich im März 2020 die Botschaft aus der Anderswelt, über mich und den Zugang zur geistigen Welt, ein Buch zu schreiben“, berichtete sie. Die Seiten für „Die Öffnung des dritten Auges – Mein Weg in die Spiritualität“ seien nur so aus ihr herausgesprudelt. Bereits beim Schreiben dieses Buches habe sich die Idee für einen weiteren Band herauskristallisiert: „Sehnsucht nach spiritueller Einheit.“

