Literaturherbst: Tinka Beller begeistert in der Aula der Mittelschule Krumbach

Plus Vom Geschenk des Abschiednehmens berichtet die Autorin Tina Beller im Krumbacher Literaturherbst. Dabei bearbeitet die Sterbebegleiterin einfühlsam das Tabuthema Tod.

Der Tod ist und bleibt für viele ein Tabu-Thema. Dabei kann der bewusste Abschied vom Leben nicht nur das Sterben des Betroffenen erleichtern, sondern auch die Trauer und das Weiterleben der Angehörigen. „Bei schwierigen Entscheidungen sollte man aus dem Herzen und nicht aus Angst handeln“, sagt Tinka Beller. Bei ihrer im Rahmen des Krumbacher Literaturherbstes organisierten Lesung gab die Vorsitzende der Lübecker Hospizbewegung Einblicke in ihre persönlichen Erfahrungen, die zum tieferen Nachdenken, manchmal auch zum Schmunzeln anregten.

Bei der von der Volkshochschule und der ökumenischen Hospizbewegung Krumbach organisierten Lesung schilderte die Sterbebegleiterin und Autorin mit Ausschnitten aus ihrem Buch „Vom Geschenk des Abschiednehmens“ die Besonderheiten letzter Begegnungen. „Menschen ein gutes Abschiednehmen zu ermöglichen, ist auch die Kernaufgabe der Krumbacher Hospizbewegung, die heuer ihr 20-jähriges Bestehen feiert“, sagte Vorsitzende Dr. Anneliese Hösch, in ihren Begrüßungsworten. Und schon wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher von Tinka Beller in eine Thematik entführt, die von der ersten bis zur letzten Minute fesselte.