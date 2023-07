Krumbach

18:00 Uhr

Literaturherbst: Wenn die Literatur zum Streifzug durchs Leben wird

Plus Welche Höhepunkte es im kommenden Krumbacher Literaturherbst gibt und was für die Eröffnungsveranstaltung geplant ist.

Über Schaukeln nachdenken? Diesen Gedanken mögen viele rasch mit einer Handbewegung abtun. Doch es ist lohnend, über das Schaukeln nachzudenken. Schaukeln kann buchstäblich ein Hochgefühl sein, aber da ist auch das möglicherweise gar beklemmende Gefühl des Abschwungs. Schaukeln – es ist gewissermaßen wie das richtige Leben. Darüber macht sich der in Billenhausen geborene Philosoph Wilhelm Schmid Gedanken. Er ist beim Krumbacher Literaturherbst zu Gast. Eine literarische Reise durchs Leben, seine Höhen und Tiefen – das ist der bevorstehende Literaturherbst auf eine besondere Weise. Eröffnet wird er am Mittwoch, 13. September, um 19.30 Uhr in der Krumbacher Raiffeisenbank mit einer Lesung der Bestsellerautorin Susanne Fröhlich.

Sie gilt als eine der bekanntesten Autorinnen Deutschlands, auch der in Billenhausen aufgewachsene Philosoph Wilhelm Schmid ist durch seine Veröffentlichungen vielen bekannt. Gleichmaßen gibt der Literaturherbst auch Autorinnen und Autoren Raum, die "in der Szene" neu sind. Und auch heuer ist das Leben so manchen Autors eng mit unserer Heimat verbunden.

