Lkw auf B16 fährt in Baustelle – Zwei Arbeiter schwer verletzt

Auf der B16 bei Krumbach kracht ein Lastwagen in eine Baustellenabsicherung. Der Fahrer eines Baggers ist schwer verletzt.

Ein schwerer Unfall mit zwei schwer verletzten Männern hat sich am Mittwochmittag auf der B16 bei Krumbach ereignet. Ungefähr 300 Meter vor dem nördlichen Ortseingang von Aletshausen ist ein Lkw in eine Baustellenabsicherung gefahren und hat dabei einen Minibagger, dessen Fahrer gerade dabei war, einen Entwässerungsgraben auszubaggern, gegen einen anderen Lkw geschoben. Der Lkw-Fahrer war auf der B 16 von Aletshausen in Fahrtrichtung Krumbach unterwegs.

Nach dem Ortsende von Aletshausen hatte die Straßenmeisterei Krumbach eine Baustelle mit herabgesetzter Geschwindigkeit eingerichtet, um am Grabenbereich der B 16 Instandhaltungsmaßnahmen durchzuführen, berichtet die Polizei. Der Lkw-Fahrer hatte diesen Geschwindigkeitstrichter offensichtlich nicht wahrgenommen und infolgedessen auch den auf der B 16 stehenden Lkw sowie den Bagger der Straßenmeisterei zu spät erkannt. Auch durch eine noch eingeleitete Gefahrenbremsung konnte der Lasterfahrer einen Zusammenstoß mit dem Bagger nicht mehr verhindern.

Die B16 muss nach dem Unfall bei Krumbach gesperrt werden

Der Baggerführer bemerkte jedoch vor dem Zusammenprall, dass der heranfahrende Lkw nicht mehr rechtzeitig zum Stehen kommt, und konnte noch vom Bagger abspringen. Beim Aufprall des Lkw auf den Bagger wurde die Baggerschaufel zur Seite geschleudert. Die Schaufel erfasste einen Straßenwärter, der neben dem Bagger im Graben stand. Beide Arbeiter wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dabei war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Verkehr auf der B16 wurde zunächst Richtung Süden umgeleitet, da die B16 bis etwa 14.30 Uhr gesperrt war. Die Feuerwehr aus Aletshausen war genauso im Einsatz wie die Polizei und das Bayerische Rote Kreuz. (AZ)