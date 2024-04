Krumbach

Lkw fährt Pkw an der Südstraße in Krumbach auf

Einen Unfall ganz in der Nähe ihrer Polizeiinspektion musste die Polizei in Krumbach am Mittwochnachmittag aufnehmen.

Blechschaden in Höhe von 1500 Euro ist bei einem Auffahrunfall an der Kreuzung Südstraße/Mindelheimer Straße in Krumbach entstanden.

Am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr ist es in der Mindelheimer Straße in Krumbach im Bereich der Kreuzung zur Südstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von etwa 1500 Euro gekommen. Das berichtet die Polizei. Ein 80-jähriger Autofahrer war zur Unfallzeit auf der Mindelheimer Straße stadteinwärts mit seinem Wagen unterwegs und hielt verkehrsbedingt im Bereich der Kreuzung an. Ein nachfolgender 37-Jähriger hielt mit seinem Lkw ebenfalls hinter diesem an. Der Autofahrer wollte losfahren, musste aber aufgrund eines weiteren Fahrzeugs erneut anhalten, so die Polizei. Der Lkw-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und touchierte den vor ihm stehenden Pkw, obwohl er versucht hatte, nach rechts auszuweichen. Verletzt wurde niemand. (AZ)

