Lkw-Fahrer fährt gegen Auto und haut ab

Am Montag hat sich um 12.35 Uhr in der Dr.-Schlögl-Straße in Krumbach ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtschaden von rund 2000 Euro ereignet. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Mann seinen Pkw ordnungsgemäß dort geparkt. Ein Zeuge fuhr in der Dr.-Schlögl-Straße hinter einem Lkw her und beobachtete, wie dieser gegen den geparkten Pkw stieß und anschließend weiterfuhr. Über die Firmenaufschrift auf dem Lkw konnte die Polizei den Fahrer, einen 40-Jährigen, ermitteln. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. (AZ)

