Lkw-Fahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Die Polizei stellte bei einer Lkw-Kontrolle neben einem abgelaufenen Führerschein noch weitere Verstöße fest. Was den 30-Jährigen nun erwartet.

Am Dienstagvormittag wurde von Beamten der Polizei Krumbach in der Lichtensteinstraße in Krumbach eine Kontrolle des Schwerlastverkehrs durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Geschwindigkeitsverstöße festgestellt und geahndet werden. Ein 30-jähriger Lkw-Fahrer wurde mit seinem überlangen und überschweren Lkw ebenfalls kontrolliert. Dabei fiel laut Polizei auf, dass die Fahrerlaubnis des 30-Jährigen seit Mitte Juni abgelaufen war. Er hatte zwar die Verlängerung beim zuständigen Landratsamt beantragt, diese bislang aber nicht abgeholt. Weiterhin war die Sondergenehmigung für den Lkw abgelaufen. An einem Reifen des Anhängers war kein Profil mehr vorhanden. Den 30-Jährigen erwarten nun mehrere Anzeigen, die Weiterfahrt wurde unterbunden. (AZ)