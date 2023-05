Lkw-Kontrolle an der B16 am Bleicher Berg

Abgefahrene Reifen und nicht gesicherte Ladung: Die Polizei stellt bei einer Lkw-Kontrolle an der B16 mehrere Verstöße fest.

Die Polizeiinspektion Krumbach führte am Dienstag an der B16 am Bleicher Berg eine gezielte Kontrollaktion von Lastwagen durch. Hierbei ahndeten die Beamten mehrere Verstöße. An einem Lkw war das Profil des Reifens stark beschädigt. In einem Teilbereich hatte sich das Profil abgelöst und es kam bereits das Gewebe zum Vorschein. Bei einem weiteren Lkw stellten die Beamten eine ungenügende Ladungssicherung fest. Der Fahrer hatte an der Ladung die notwendigen Zurrgurte nicht angebracht. Ein Lkw-Fahrer führte eine erforderliche verkehrsrechtliche Genehmigung nicht mit. In allen Fällen erfolgte die Einleitung eines Bußgeldverfahrens, teilte die Polizei mit. (AZ)