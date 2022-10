Lkw stößt in Krumbach gegen Hähnchenwagen

Wer beobachtete einen Unfall am Samstagmorgen auf dem Kaufland-Parkplatz in Krumbach? Dort wurde ein Hähnchenwagen angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Samstag geschah in Krumbach morgens zwischen 6.30 Uhr und 9 Uhr ein Unfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Brühlstraße. Die Polizei vermutete, dass ein Lkw gegen einen geparkten Hähnchenverkaufswagen einer örtlichen Metzgerei gestoßen ist. Der Verkaufswagen wurde durch den Aufprall gegen zwei Werbetafeln des Supermarktes geschoben, welche dadurch ebenfalls beschädigt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Der Lkw-Fahrer entfernte sich jedoch nach dem Unfall, ohne seine Personalien dem Filialleiter zu übergeben oder die Polizei zu informieren, berichtet die Polizei. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 zu melden. (AZ)