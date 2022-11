Lutz Volker Spies bleibt der Fotokunst treu

Der Aktionskünstler beteiligt sich im Wasserschlösschen an der Krumbacher Kunstnacht. Welche Perspektiven er eröffnen möchte.

Am Samstag, 19. November, findet die Krumbacher Kunstnacht statt. Die Vielfalt der heimischen Kunst ist an 16 Stationen erlebbar. Unter den Ausstellenden ist auch Lutz Volker Spies, der sich schon mehrfach an der Kunstnacht beteiligt hat.

Lutz Volker Spies an Position 15 im historischen Wasserschlösschen scheint dem Thema Fotokunst treu zu bleiben und nähert sich seinem Sujet diesmal so an, dass er den Betrachter zur Projektionsfläche und gleichzeitig Bestandteil spontan entstehender Gesamtkunstwerke macht.

Eine aufwendige Installation bei der Kunstnacht 2018

Bei der Kunstnacht 2018 hatte er eine aufwendige Installation namens "Swingtrait" – ein Kunstwort aus dem englischen "Swing" für Schaukel – und "trait", einer Kurzform von "Portrait" – im ehemaligen Vorführsaal des inzwischen umgewidmeten und renovierten historischen Filmtheaters in der Karl–Mantel–Straße aus eigenem Entwurf installiert.

Die vor Lebendigkeit und Lebenslust geradezu sprühenden Porträts sind trotz seiner häufigen Wahl zugunsten von Schwarzweiß–Fotografie auszugsweise unter swingtrait.wordpress.com einsehbar und zeigen Menschen wie Du und ich von ihrer lebensfrohesten, schönsten Seite, wie sie sich vermutlich selbst noch nie gesehen haben. Seine Arbeiten sind ein nachhaltig beeindruckender Beleg dafür, was Kunst kann: Geradezu spielend, spielerisch und vom Betrachter beinahe unbemerkt neue Perspektiven eröffnen, die sich dem Betrachter im Alltag selten bis nie präsentieren.