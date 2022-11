Mädchen verläuft sich auf dem Schulweg und wird vermisst

Die Zehnjährige lebt erst seit Kurzem in Krumbach und kennt sich nicht aus. Auf dem Schulweg irrt sie umher.

Ein Mädchen hatte sich am Donnerstag auf dem Schulweg verirrt und ist nicht zum Unterricht erschienen. Die Zehnjährige wohnt erst seit wenigen Tagen im Raum Krumbach und kann noch kein Deutsch, auf dem Schulweg stieg sie an der falschen Bushaltestelle aus. Nachdem sie mit einem anderen Bus zurück zur richtigen Station gefahren war, verlief sie sich, obwohl die Schule nur 200 Meter entfernt war. Die Polizei suchte im Stadtbereich Krumbach nach ihr und fand sie in der Bahnhofsstraße. Die Beamten brachten sie zur Schule, wo ihre Eltern schon warteten. (AZ)