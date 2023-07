Männer wollen in Krumbach für über 100 Euro klauen

Für über 100 Euro hatten zwei Männer Waren eingepackt in einem Krumbacher Verbrauchermarkt. Sie wurden allerdings vom Personal erwischt und angezeigt.

Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr sind ein 42-jähriger und ein 43-jähriger Mann bei einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Brühlstraße in Krumbach erwischt worden.

Die beiden Männer hatten mehrere Waren im Wert von über 100 Euro in einem Rucksack versteckt. Dies fiel einer Angestellten des Marktes an der Kasse auf. Eine Anzeige gegen die beiden wurde erstattet, nach erfolgter Durchsuchung und Personalienfeststellung durch die Polizei wurden sie entlassen, berichtet die Polizei. (AZ)