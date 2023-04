Krumbach

Magische Momente beim Frühjahrskonzert des Krumbacher Musikvereins

Plus Mit musikalischer Raffinesse werden die Zuhörer beim Frühjahrskonzert des Krumbacher Musikvereins in der Mehrzweckhalle des SKG verzaubert.

Von Claudia Bader

Die Augen geschlossen, das Gesicht ausdrucksvoll vertieft in Klänge und Rhythmen, die an Energie, Mysterium und Intensität kaum zu überbieten sind. Die Komposition „The Ghost Ship“ von José Alberto Pina löst beim Publikum atemberaubende Faszination aus. Beim Frühjahrskonzert der Musikkapelle Krumbach durften die Besucherinnen und Besucher viele weitere magische Momente erleben. Unter souveräner Leitung von Lukas Weiss servierte das mit allen Raffinessen ausgestattete Blasorchester einen atemberaubenden Höhepunkt nach dem anderen.

Stadtkapelle Krumbach spielt vor voller Mehrzweckhalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums

Wenn es gilt, die Mehrzweckhalle des Simpert-Kraemer-Gymnasiums in einen bis auf den letzten Platz gefüllten Konzertsaal zu verwandeln, dann ist die Stadtkapelle am Zug. Zunächst aber gehörte die Bühne der Jugendkapelle, die mit der frisch und voller Energie intonierten „Appalachian Overture“ von James Barnes einen fetzigen Auftakt setzten. Unter behutsamer und zugleich fordernder Leitung von Marina Beer unternahmen die motivierten Jugendlichen aus Krumbach und umliegenden Orten in „Rhine River Impressions“ einen akustischen Ausflug an den Rhein. Auch im Medley „Adele – 2“ und der Zugabe „Ein Leben lang“ bewies das mit rund 50 Kindern und Jugendlichen besetzte Orchester, dass sich die Aktiven der Musikkapelle Krumbach um ihren Nachwuchs keine Sorgen machen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

