"Man fasst es gar nicht, was die Welt für einen bereithält"

Plus TV-Moderatorin Tamina Kallert schildert zur Literaturherbst-Eröffnung auf eine begeisternde Weise, warum das Reisen für Menschen so wichtig ist.

Von unterhaltsamen und anregenden Reisegeschichten wurde die erste Veranstaltung des diesjährigen Literaturherbstes geprägt. Die WDR-Moderatorin Tamina Kallert, die ihre Freude am Unterwegssein dem Fernsehpublikum durch Sendungen wie das WDR-Magazin "Wunderschön" und die Städtereisen-Reportage "2 für 300" seit Jahren gefühlvoll und herzlich zu vermitteln versteht, erwies sich auch bei ihrem Live-Auftritt in der mit 140 Gästen voll besetzten Raiffeisenbank Schwaben Mitte als leidenschaftliche und charismatische Erzählerin.