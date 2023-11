Mann entsorgt illegal seinen Müll in Krumbach und Umgebung

Die Polizei ermittelt wegen illegaler Müllentsorgung in Krumbach und Umgebung. Ein mutmaßlicher Täter ist bereits durch einen Zeugenhinweis bekannt.

Am Dienstagnachmittag ist in Krumbach Müll illegal entsorgt worden, unter anderem ein alter Reifen im Bereich der Hans-Lingl-Straße. Dabei wurde jedoch laut Polizeibericht der Entsorger von einem Zeugen beobachtet, bemerkte dies wohl auch und kehrte deshalb zurück, um seinen Unrat wieder einzuladen. Kurze Zeit später bemerkt eine Fußgängerin am Waldrand zwischen Unterbleichen und Billenhausen dann ebenfalls eine Müllablagerung. Diese ordneten die Beamten im Rahmen der Ermittlungen dem vorgenannten Entsorger zu. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen der illegalen Müllentsorgung. (AZ)