Mann fährt bei Krumbach alkoholisiert in einem Kleintransporter

Ein Mann ist bei Krumbach in einem Kleintransporter unterwegs, obwohl er wegen Alkoholkonsums nicht mehr hätte fahren dürfen. Die Konsequenzen spürt er sofort.

Ein Mann war ist am späten Samstagnachmittag alkoholisiert bei Krumbach Auto gefahren. Der 43-Jährige war in einem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2018 unterwegs, als ihn die Polizei am Krumbacher Ortseingang anhielt. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch, ein Atemalkoholtest zeigte laut Polizei einen strafrechtlich relevanten Alkoholwert. Die Polizisten nahmen dem Mann Blut ab und stellten seinen Führerschein sicher. (AZ)