Mann fährt gegen ein parkendes Auto

In der Michael-Faiist-Straße fährt der Mann gegen ein parkendes Auto, weil er nicht nach vorne geschaut hat.

Ein 18-Jähriger ist am Freitag auf dem Parkplatz in der Michael-Faist-Straße gegen ein Auto gefahren, das in der Parkbucht stand. Er schaute zur Seite und sah den Verlauf der Fahrspur nicht mehr. Verletzt wurde laut Polizei niemand, weil der Mann langsam fuhr. Der Sachschaden beträgt ungefähr 3300 Euro. (AZ)