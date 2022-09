Mann fährt gegen einen Gullydeckel – 5000 Euro Schaden

Ein 23-Jähriger fährt auf der Nattenhauser Straße durch Krumbach, als er plötzlich gegen einen Gullydeckel fährt. Der Grund dafür könnte ein Unwetter sein.

Am Mittwochabend gegen 23.40 Uhr ist ein Mann in Krumbach mit seinem Auto auf der Nattenhauser Straße in Krumbach gegen einen Gullydeckel gefahren. Der 23-Jährige fuhr stadtauswärts auf der Nattenhauser Straße, als er gegen einen Gullydeckel fuhr, der nicht im Boden eingelassen war, sondern hervorstand. Die Polizei vermutet, dass der Deckel durch das Unwetter am Abend angehoben wurde. Der Schaden des Zusammenstoßes beträgt ungefähr 5000 Euro. (AZ)